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Канализационный коллектор реконструируют в московском парке «Царицыно»

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Канализационный коллектор реконструируют в московском парке «Царицыно»

Москва, 23 июля. Столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории под реконструкцию участка канализационного коллектора в Москворечье-Сабурово и Братеево.

Как сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста, площадь проекта составит 3,13 га, длина линии – 710 метров. Канализация проходит по территории парка «Царицыно» вдоль улицы Борисовские Пруды, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Работы необходимы, чтобы сократить риск аварий, которые могут разрушить коллектор. Финансировать проект будет АО «Мосводоканал», пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на Дорожной улице проводят реконструкцию, бетонируют пролеты эстакады, которая позволит разгрузить Варшавское шоссе. Планируется также построить три подземных пешеходных перехода.

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