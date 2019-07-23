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Москвичей пригласили на спортивный праздник в «Лужники»

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Москвичей пригласили на спортивный праздник в «Лужники»

Москва, 23 июля. Турниры по мини-футболу и стритболу пройдут в столичных «Лужниках» 27 июля, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На празднике «Московский спорт в «Лужниках» проведут чемпионат мира по воркауту, битву силачей и соревнования на горных велосипедах. В общей сложности будут работать свыше 40 площадок.

Москвичи смогут сыграть партию в шахматы, поиграть в настольный теннис и аэрохоккей. Горожанам предложили сдать нормы ГТО, пишет издание «Вечерняя Москва».

Столичные власти активно поддерживают развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни. Ранее мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на марафон.

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