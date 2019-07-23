Тестирование системы электронного голосования стартовало в Москве

Москва, 23 июля. Тестирование системы электронного голосования началось в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Данная система будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Тестирование проводится для выявления технических нюансов и создания приятного пользовательского интерфейса.

Голосование пройдет с 08.00 до 20.00. Москвичи ответят на вопрос о том, что нужно делать с бездомными животными. Им предложат выбрать один из шести вариантов ответов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» появился новый экскурсионный маршрут по памятным местам русского поэта Владимира Маяковского.