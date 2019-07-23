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Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой 23 июля

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Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой 23 июля

Москва, 23 июля. Дождливая погода с грозой установится в московском регионе во вторник, температура воздуха составит 22 градуса тепла, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дождь в Москве будет идти с перерывами весь день и всю ночь. Дожди будут идти средней интенсивности, за сутки может выпасть до 12 мм осадков.

Ветер подует с восточной стороны со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 744 мм ртутного столба.

Накануне в столице в первой половине дня было сухо и солнечно, дожди снова пошли вечером.

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