Собянин проконтролировал ход работ по благоустройству Детского Черкизовского парка

Москва, 23 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел Детский Черкизовский парк и проконтролировал процесс его благоустройства.

По словам столичного градоначальника, этот проект, который включает также улицу Шитова, является крупнейшим в районе Преображенское. Собянин напомнил, что на набережной планируется создать общественное пространство для отдыха, а Черкизовский парк будет восстановлен.

«Будут созданы оптимальные условия для занятий молодежными видами спорта», — подчеркнул мэр Москвы.

Проект предусматривает реставрацию двух из трех детских площадок парка. Одна площадка стала игровым комплексом в виде фрегата. Дети могут ощутить себя в виде отважных покорителей морей. На третьей площадке было заменено перекрытие.

Специалисты также создали в парке кластер для занятий экстремальными видами спорта. Он включает скейт-парк и памп-трек. Рядом с ним находится зона отдыха для спортсменов, велопарковки, раздевалки и павильон проката. Реконструкции подвергалась зона для игры в регби: у поля было отремонтировано основание и уложено новое покрытие из искусственной травы, заменены футбольные и регбийные ворота. Рядом с полем установили трибуны для зрителей и судей, появилась зона для игры в пинг-понг.

Также в парке проложат велодорожку. Местные жители попросили провести ее не по всей территории, а вдоль восточных границ парка. Протяженность веломаршрута составит около одного километра. Парк будет оснащен спортивной площадкой, на которой можно будет играть в баскетбол, футбол, волейбол, стритбол и мини-футбол. Большая зона будет отведена для тренажеров для детей.

Кроме того, большое внимание в парке уделено безопасности. Было установлено 500 опор освещения, а также стойки с тревожными кнопками.

Облагородили парк зелеными насаждениями: было высажено более 200 деревьев, три тысячи кустарников, а также цветники и свежий газон. Работы в парке начались в марте 2019 года и к настоящему моменту выполнены на 95%. Его планируют открыть в этом месяце.

Как пишет РИАМО, набережная Шитова, расположенная на берегу Черкизовского пруда, получила единую концепцию благоустройства. На ней будут отремонтированы спортивные и детские площадки, расширена спортивная зона, реконструирована хоккейная коробка. Кроме того, собачья площадка получит новое покрытие, а также оборудование для дрессировки животных.

Рядом с прудом посадят 250 деревьев, 400 кустарников, оформят газоны вместе с цветниками. Внимание будет уделено освещению: запланирована установка 340 новых фонарей.

Специалисты также очистят от мусора и ила Черкизовский пруд. Мелководный участок дна будет отгорожен и засажен специальными водными растениями.