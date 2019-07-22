Фотовыставка «Вода России» открылась на вокзалах Москвы

22 июля на территории сразу пяти железнодорожных вокзалов Москвы открылась выставка работ — победителей всероссийского фотоконкурса «Вода России». Церемония открытия с участием победителей конкурса и представителей Минприроды России прошла на Ленинградском вокзале, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

До 3 августа у гостей выставки есть возможность совершить «путешествие» по величественным водным объектам России: на Ленинградском, Курском, Казанском, Павелецком и Ярославском вокзалах столицы, а также на территории Московского вокзала в Санкт-Петербурге открыты выставки работ финалистов ежегодного кфотоконкурса «Вода России».

Профессионалы и начинающие фотографы представляют свои работы широкой публике. Такая возможность появилась у них по инициативе Минприроды в рамках ФЦП «Вода России». За период проведения конкурса, с мая по июль, со всех регионов России было подано 3152 заявки.

В своих работах авторы запечатлели как малоизвестные водные объекты, так и широко узнаваемые символы России, в числе которых и 11 водных жемчужин, включенных в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Представленные на выставке работы очень точно отражают красоту водных объектов России и их необходимость в нашем внимании и бережном отношении. Это актуальная тема, которая требует от нас действий уже сейчас, чтобы грядущим поколениям достались чистые берега и водное богатство. Я искренне благодарен всем участникам конкурса фотографий за вклад в наше общее дело!» — отметил Илья Разбаш, советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов.

В ходе торжественного открытия фотовыставки «Вода России» на Ленинградском вокзале прошла церемония награждения участников конкурса. Победители и лауреаты получили от Минприроды России памятные дипломы и ценные призы.

Члены жюри высоко оценили потенциал участников конкурса и отметили рост как в целом числа поданных заявок, так и качества работ.