Дорожная улица после реконструкции разгрузит Варшавское шоссе в Москве

Москва, 22 июля. На участке Дорожной улицы завершается бетонирование пролетного строения эстакады, сообщили в пресс-службе департамента строительства города.

Эстакада проходит через железнодорожные пути. Рабочие приступили к покраске основных конструкций. Как рассказал глава департамента Андрей Бочкарев, реконструкция Дорожной улицы ведется по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

Это обеспечит удобный выезд транспорта на МКАД и разгрузит Варшавское шоссе. По плану строители обновят дорожной покрытие улицы, построят три подземных пешеходных перехода.

После реконструкции Дорожная улица станет полноценной трассой с двумя полосами в каждую сторону, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось о строительстве эстакады на Калужском шоссе. Столичные власти уже согласовали проект съезда, который сделает удобной дорогу к аэропорту «Остафьево».