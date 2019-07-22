Упавшая с высоты в московском цирке гимнастка рассказала о причине ЧП

Москва, 22 июля. Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова рассказала о своем состоянии после падения с двухметровой высоты в Москве.

Инцидент произошел днем 22 июля в Центре цирковых искусств. Спортсменка сорвалась вниз во время выполнения трюка на высоте.

По предварительным данным, Андрюшкова повредила бедро. Ее срочно госпитализировали в одну из столичных больниц.

«Все нормально. Я уже даже встала. Это работа. Я сама виновата, не удержалась», — рассказала гимнастка, ее слова передает «Пятый канал».

Ранее аналогичный инцидент произошел в Швейцарии с российской гимнасткой Мальвиной Абакаровой. Девушка упала с высоты четырех метров и сломала запястья.