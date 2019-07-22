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Жилой дом по программе реновации построили на проспекте Вернадского в Москве

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Жилой дом по программе реновации построили на проспекте Вернадского в Москве

Москва, 22 июля. Двухсекционный 17-этажный жилой дом построили на проспекте Вернадского по программе реновации, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, это 38-я новостройка по программе обновления жилого фонда. В это здание переселятся жильцы дома №77 по проспекту Вернадского.

С 2017 года переселение идет из 69 домов, пишет издание «Вечерняя Москва». Ранее столичные власти сообщили, что в общей сложности подано 379 заявок на докупку жилой площадки по программе реновации.

Участникам програмы предоставяют 10% скидку на улучшение жилищных условий, гарантированную мэром Сергеем Собяниным.

 

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