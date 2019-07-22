Новый циклон принесет в Москву прохладную погоду и дожди

Москва, 22 июля. Новый циклон накроет Москву с запада, сообщил представитель Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Температура воздуха в столичном регионе только вернулась к климатической норме, но погода снова может испортиться. Влияние атмосферного фронта приведет к переменной облачности, грозам и ливням.

23 июля ветер усилится до 15 метров в секунду, температура воздуха составит 22 градуса тепла, передает «360». Конец июля будет дождливым, заключил синоптик.

Прогнозы на август метеорологи пока не делают, они наблюдают за движением воздушных масс в небе над Москвой.