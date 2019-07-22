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В BlaBlaCar прокомментировали инцидент с поездкой москвича в кабине машиниста

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В BlaBlaCar прокомментировали инцидент с поездкой москвича в кабине машиниста

Москва, 22 июля. Cервис поиска попутчиков BlaBlaCar заблокировал аккаунт пользователя, который провез клиента на поезде из Петербурга в Москву, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в середине июля. Москвич забронировал поездку из Петербурга за 1,3 тысячи рублей. Вместо поездки на автомобиле ему предложили добраться в столицу на поезде. 

В BlaBlaCar отреагировали на инцидент и провели расследование.

«В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что онлайн-платформа объединяет исключительно автомобильные и автобусные поездки. Нарушение правил сервиса грозит блокировкой аккаунта. 

Инцидент с поездкой клиента сервиса в кабине машиниста вызвал большой резонанс.

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