В BlaBlaCar прокомментировали инцидент с поездкой москвича в кабине машиниста

Москва, 22 июля. Cервис поиска попутчиков BlaBlaCar заблокировал аккаунт пользователя, который провез клиента на поезде из Петербурга в Москву, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в середине июля. Москвич забронировал поездку из Петербурга за 1,3 тысячи рублей. Вместо поездки на автомобиле ему предложили добраться в столицу на поезде.

В BlaBlaCar отреагировали на инцидент и провели расследование.

«В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что онлайн-платформа объединяет исключительно автомобильные и автобусные поездки. Нарушение правил сервиса грозит блокировкой аккаунта.

Инцидент с поездкой клиента сервиса в кабине машиниста вызвал большой резонанс.