Стали известны самые популярные книги у пассажиров московских электричек

Москва, 22 июля. Самой популярной книгой среди читателей приложения «Расписание и билеты ЦППК» в первом полугодии 2019 года стал роман Кадзуо Исигуро «Остаток дня».

Пассажиры московских электричек много читают. За первые шесть месяцев книгу японского писателя скачали более 3,4 тысячи раз. На втором месте стоит роман российского писателя Алексея Иванова «Географ глобус пропил», пишет АГН «Москва».

На основе этой книги сняли одноименный фильм, в котором сыграл Константин Хабенский. В тройку самых популярных книг вошел роман Гийома Мюссо «Девушка из Бруклина».

Четвертое и пятое места достались западным писателям — Роберту Хайнлайну и Чарльзу Мартину. Больше всего загрузок книг было в апреле — пассажиры скачали более 30 тысяч электронных книг, отмечает «ФедералПресс».

ЦППК создала сервис бесплатной электронной библиотеки в прошлом году, он пользуется большой популярностью у москвичей. Ранее столичные библиотеки назвали самую читаемую книгу к москвичей.