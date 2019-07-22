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Современный конно-спортивный клуб появится в Новой Москве

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Современный конно-спортивный клуб появится в Новой Москве

Москва, 22 июля. В поселении Краснопахорское в Новой Москве построят конюшни и тренировочные манежи, работы планируют завершить к лету 2020 года.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что строительство манежа начнется в октябре этого года. Площадь объекта составит порядка 18 тысяч квадратных метров.

В конно-спортивном клубе построят лазарет для лошадей, гостевые домики и трибуны для зрителей, пишет АГН «Москва». Столичные власти планируют, что здесь будут заниматься профессиональные наездники и любители.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в «Лужниках» откроют новый плавательный центр.

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