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Власти Москвы получили почти 380 заявок на докупку жилплощади по реновации

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Власти Москвы получили почти 380 заявок на докупку жилплощади по реновации

Москва, 22 июля. С начала старта программы реновации подали 379 заявок на переселение с докупкой жилой площади, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы, с 87% заявителей уже заключили договоры. В этом году фонд реновации отработал 190 обращений, отмечает РИАМО.

Всем участникам программы реновации полагается 10-процентная скидка на докупку площади. Скидку гарантировал мэр столицы Сергей Собянин, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство трех корпусов проблемного ЖК «Царицыно», который возводят с 2006 года. В настоящий момент проект финансируется из городского бюджета.

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