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Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

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Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Москва, 22 июля. В столичных аэропортах утром 22 июля задержали и отменили 31 рейс, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». 

В аэропорту «Внуково» задержали девять рейсов и один отменили, в «Домодедово» задержали 14 рейсов, шесть отменили. В «Шереметьево» задержали один рейс.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» расписание не менялось. Информация о рейсах объявляется по громкой связи и транслируется на онлайн-табло, пишет РИАМО. 

Ранее столичные синоптики пообещали солнечную сухую погоду в первой половине дня, вечером в понедельник в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Погода снова испортится 23 июля.

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