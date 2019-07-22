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Завершено строительство еще трех корпусов проблемного ЖК «Царицыно»

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Завершено строительство еще трех корпусов проблемного ЖК «Царицыно»

Москва, 22 июля. Три корпуса ЖК «Царицыно» достроили в Москве, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Жилые дома находятся на 6-й Радиальной улице, на этой неделе приемочная комиссия проверит готовность трех корпусов к сдаче в эксплуатацию. Об этом рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По результатам итоговой проверки АО «Мосотделстрой №1» получил ряд замечаний. Как отмечает РИАМО, мэр Москвы Сергей Собянин решил достроить проблемный ЖК за счет бюджетных средств.

Объект был передан новому застройщику. Строительство началось в 2006 году по договорам долевого участия. Ранее мэр российской столицы рассказал, как должна меняться Москва. 

По словам Собянина, некоторые проекты реализуются долго, но результат нравится горожанам.

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