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Интерьеры станции метро «Окская» в Москве оформят в синих тонах

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Интерьеры станции метро «Окская» в Москве оформят в синих тонах

Москва, 22 июля. Москомархитектура утвердила дизайн станции «Окская» Некрасовской линии метро, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Архитекторов вдохновила река Ока, они выбрали синие оттенки для создания интерьера вестибюля будущей станции. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в синих тонах оформлят платформу и кассовый зал.

Мерцающие на потолке светильники в виде круга будут создавать иллюзию воды. Станция «Окская» входит в участок Некрасовской линии, который должны открыть до конца 2019 года, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее Кузнецов рассказал о том, как оформят еще одну станцию Некрасовской линии. «Юго-Восточная» будет напоминать дизайн среднеазиатских дворцов.

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