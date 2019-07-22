ЦОДД назвал самые медленные магистрали Москвы

Москва, 22 июля. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) составил список «самых медленных» столичных трасс.

Сотрудники ЦОДД учитывали данные о загруженности дорог с начала июля 2019 года. На первом месте находится проспект Вернадского, за ним следует проспект Андропова и Профсоюзная улица, пишет РИАМО.

В пятерку самых медленных дорог вошли Дмитровское и Щелковское шоссе. Автомобилисты медленно едут по шоссе Энтузиастов, Садовому кольцу, Мичуринскому, Рязанскому и Волгоградскому проспектам.

Специалисты порекомендовали по утрам выезжать до 07.30, чтобы не стоять в пробках. Ранее сообщалось, что ЦОДД предупредил москвичей о пробках с 15 июля. Особенно это касается движения транспорта по пятницам и воскресеньям на выезд из города и на въезд в Москву.