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ЦОДД назвал самые медленные магистрали Москвы

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ЦОДД назвал самые медленные магистрали Москвы

Москва, 22 июля. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) составил список «самых медленных» столичных трасс.

Сотрудники ЦОДД учитывали данные о загруженности дорог с начала июля 2019 года. На первом месте находится проспект Вернадского, за ним следует проспект Андропова и Профсоюзная улица, пишет РИАМО.

В пятерку самых медленных дорог вошли Дмитровское и Щелковское шоссе. Автомобилисты медленно едут по шоссе Энтузиастов, Садовому кольцу, Мичуринскому, Рязанскому и Волгоградскому проспектам.

Специалисты порекомендовали по утрам выезжать до 07.30, чтобы не стоять в пробках. Ранее сообщалось, что ЦОДД предупредил москвичей о пробках с 15 июля. Особенно это касается движения транспорта по пятницам и воскресеньям на выезд из города и на въезд в Москву.

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