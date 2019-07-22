Более 90 км велодорожек организовали в парках Москвы

Москва, 22 июля. Более 90 километров велодорожек подготовлено в 22 столичных парках, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Самые длинные велодорожки находятся в парках «Сокольники» и «Митино». Как отметили в пресс-службе Мосгорпарка, большинство велодорожек из асфальта, остальные имеют смешанное покрытие, пишет издание «Вечерняя Москва».

Велосипеды можно взять на прокат, а если у вас собственный двухколесный транспорт, то здесь есть места для парковки и мытья велосипедов. С начала велосезона в Москве совершили более 2,6 млн поездок на велосипедах, взятых на прокат, отмечает «МИР24».

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на масштабный марафон, который состоится 22 сентября.