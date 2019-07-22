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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июля

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июля

Москва, 22 июля. Специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в понедельник в Москве осадки ожидаются только вечером.

Большая часть дня в столичном регионе будет теплой и солнечной. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. В некоторых районах города вечером пройдет кратковременный дождь.

В Московской области столбики термометров покажут до 27 градусов тепла. Ветер будет слабый, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, пишет РИА Новости.

Однако 23 и 24 июля в Москве снова будет облачно, ожидаются дожди. Температура воздуха понизится до 22 градусов тепла.

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