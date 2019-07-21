«Сапсаны» задерживаются в Петербурге из-за проблем на путях

Санкт-Петербург, 21 июля. Три высокоскоростных поезда «Сапсан», курсирующих между Москвой и Петербургом, задержались из-за технической неисправности на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Проблемы с движением были зафиксированы в 11.50. Уточняется, что были задержаны «Сапсаны» № 756 на 8 минут, № 761, 763 на 10 минут. Кроме того, были нарушения в графике поездов пригородного и дальнего сообщения. Задержки составляли от 10 минут до 1 часа.

Работники железной дороги принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации. Движение поездов будет восстановлено. Уточнить актуальную информацию пассажиры могут на официальном сайте ОАО «РЖД», перейдя во вкладку «Фактическое движение поездов».

Очевидцы информируют, что на 30 минут позже расписания в Петербург прибыл поезд из Волгограда. Поезда из Новороссийска и Астрахани опоздали на 1,5 часа.