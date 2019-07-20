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МГИК посоветовал Навальному и его команде лучше готовиться к выборам вместо митингов

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МГИК посоветовал Навальному и его команде лучше готовиться к выборам вместо митингов

Москва, 20 июля. Требования блогера Алексей Навального зарегистрировать всех снятых с московских выборов оппозиционеров по сути является политическим шантажом. Об этом в субботу заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, городская комиссия руководствовалась требованием российского права, а подобные воззвания являются призывами к нарушению закона.

«Вообще это попытка политического шантажа. Не надо свои личные эмоции и обиды представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться», — пояснил Реут агентству «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком снял с выборов Любовь Соболь из-за подделки подписей. Кроме Соболь отказ получили еще одиннадцать кандидатов в 43 округе, включая  главу «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, а также лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. У Соболь выявили 725 недостоверных подписей – то есть более 14% от общего числа. Порогом брака является 10%.

В субботу представители оппозиции провели в Москве санкционированный митинг, однако на него пришли лишь 12 тыс. человек, что составляет 0,1% от всех жителей столицы.

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