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Станцию метро «Университет Дружбы Народов» начали строить в Москве

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Станцию метро «Университет Дружбы Народов» начали строить в Москве

Москва, 20 июля. Строительство станции метро «Университет Дружбы Народов» стартовало на Коммунарской линии в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На Коммунарской линии московского метро начали строить новую станцию. Она будет в 5 минутах пешей прогулки от студгородка и в 650 метрах от главного здания РУДН. В настоящее время ближайшие станции «Беляево» и «Юго-Западная» расположены примерно в 1,5 километрах от университета.

Маршрут Коммунарской линии метро пройдет от станции «Севастопольский проспект» до Троицка. Общая длина линии составит около 40 километром, там будут находиться 16 станций. По плану участок от станции «Севастопольский проспект» до станции «Коммунарка» построят к 2023 году. 

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