Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве

Москва, 20 июля. Синоптики предупреждают, что 20 июля в Москве ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столичному региону.

Неблагоприятные погодные условия в Москве начались с 15.00. Росгидромет прогнозирует увеличение количества осадков и повышение скорости ветра до 15 м/с. Также в столице ожидается гроза.

Сотрудники МЧС предостерегают жителей столицы и призывают быть внимательными. Автолюбителям нужно следить за дорогой, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не парковать машины под деревьями. Пешеходам рекомендуется быть осторожными с незакрепленными объектами на улице. Росгидромет информирует, что заметное улучшение видимости наступит около 21.00, при этом погода постепенно нормализуется.

Грозовой фронт — постоянный спутник московской погоды в последнее время. Только на следующей неделе прогнозируется уменьшение количества осадков. Температура воздуха сохранится в пределах 19 градусов, ожидаются кратковременные прояснения.