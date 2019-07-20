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Оппозиция не сумела привлечь москвичей даже на согласованный митинг в центре Москвы

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Оппозиция не сумела привлечь москвичей даже на согласованный митинг в центре Москвы

Москва, 20 июля. Митинг оппозиции в Москве собрал на улицах города 12 тыс. человек, что меньше 0,1% от числа всех жителей. Такие данные в субботу привело Главное управление МВД РФ по Москве.

Мероприятие, в котором приняли участие снятые с выборов в Мосгордуму оппозиционные кандидаты Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Сергей Митрохин, состоялось на проспекте академика Сахарова. Несмотря на то, что эта акция была согласована с властями столицы, никакого ажиотажа у жителей Москвы она не вызвала, собрав только 12 тысяч человек.

Манифестанты выкрикивали лозунги и оскорбляли полицейских, охраняющих порядок. Несмотря на это, оппозиции не удалось привлечь москвичей к своей акции. Большинство жителей российской столицы предпочли посвятить выходной день собственным планам.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком снял с выборов Любовь Соболь из-за подделки подписей. Кроме Соболь отказ получили еще одиннадцать кандидатов в 43 округе, включая  главу «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, а также лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. У Соболь выявили 725 недостоверных подписей – то есть более 14% от общего числа. Порогом брака является 10%.

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