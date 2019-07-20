Самый крупный теннисный клуб в Европе откроется в Москве в 2020 году

Москва, 20 июля. Самый крупный теннисный корт в Европе откроется в Москве. Строительство спроектировано на территории олимпийского комплекса «Лужники», сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Строительная организация уже завершает работы по закладыванию фундамента клуба. Также завершаются работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей. Рабочие уже приступили к устройству монолитных конструкций надземной части.

Окончательная стадия строительства клуба планируется в 2020 году. Площадь здания будет насчитывать 36 тысяч квадратных метров. В спортивном центре организуют 14 крытых и 7 открытых теннисных кортов. Любители тенниса смогут посетить площадки с разными видами игры: сквош, настольный, пляжный и падел-теннис. Также для гостей будут открыты тренажерные залы, бассейн, банный комплекс и оздоровительный центр. Клуб будет включать в себя детское отделение со школой тенниса, спортивными и игровыми помещениями, развивающими кружками.

Ломаные линии, острые углы и декоративными элементы — это основные направления современного декора, которые будут украшать здание клуба. Подрядчик будет использовать такие строительные материалы, как стекло, металл и бетон. В отделке применят технологию шелкографии, с помощью которой на окнах в центральной части фасада нанесут узоры.

Во всем помещениях будут установлены камеры, подключенные к специальному интерактивному терминалу. Это позволит анализировать тренировки. В здании клуба будет универсальный спортивный зал, в котором будут проводить занятия по бадминтону, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.