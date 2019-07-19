Решение о строительстве КПО в Ликино-Дулево примут после экспертизы

Москва, 19 июля. Решение о строительстве комплекса по переработке отходов (КПО) в Ликино-Дулево примут после экспертиз, заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Местные жители предложили инициативную группу, которая выбрала участки для КПО в подмосковном городе Ликино-Дулево. По словам министра, необходимо провести геологические изыскания, утвердить санитарно-защитную зону и другие экспертизы.

Проводились встречи с жителями города, их требования были выполнены в течение недели, добавил Евгений Хромушин.

«Сегодня мы закончили изыскания, сегодня будет оформляться протокол, после этого мы решим, будет ли строиться КПО на этом месте», — сказал чиновник, его слова передает «360».

Отметил, что раздельный сбор мусора в Подмосковье сократить объем отходов. А КПО позволит минимизировать захоронения мусора.

Ранее сообщалось, что глава РЭО Денис Буцаев открыл новую лини Ивановского мусоросортировочного завода. Здесь смогут обработать около 100 тысяч тонн отходов в год.