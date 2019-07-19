Синоптики пообещали москвичам несколько дней без дождей

Москва, 19 июля. С начала рабочей недели в Москве закончался дожди, рассказала специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптиков, 22 и 23 июля в столичном регионе будет стоять сухая погода. Однако 24 июля дожди снова вернутся в Москву.

Многолетние метеорологические наблюдения подтверждают, что июль является самым дождливым месяцем. Климатологи отмечают, что за последние десять лет на планете на 2,2% увеличилось число осадков.

Ранее сообщалось, что сильные ливни накроют Приморский край 22 июля, это связано с приходом тайфуна.