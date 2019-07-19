Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики пообещали москвичам несколько дней без дождей

54
0 Оставить комментарий

Синоптики пообещали москвичам несколько дней без дождей

Москва, 19 июля. С начала рабочей недели в Москве закончался дожди, рассказала специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптиков, 22 и 23 июля в столичном регионе будет стоять сухая погода. Однако 24 июля дожди снова вернутся в Москву.

Многолетние метеорологические наблюдения подтверждают, что июль является самым дождливым месяцем. Климатологи отмечают, что за последние десять лет на планете на 2,2% увеличилось число осадков.

Ранее сообщалось, что сильные ливни накроют Приморский край 22 июля, это связано с приходом тайфуна.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров