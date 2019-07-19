Собянин рассказал, когда достроят новый плавательный центр в «Лужниках»

Москва, 19 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительство многофункционального плавательного центра в «Лужниках».

На месте обычного открытого бассейна появился современный плавательный центр. Строительные работы начались в 2016 году, Сергей Собянин рассказал о том, что в ближайшие месяцы объект будет сдан.

Москвичи могут поплавать в новом центре уже предстоящей осенью. Столичный градоначальник добавил, что недавно в Москве открылся самый крупный в мире дворец художественной гимнастики.

Власти российской столицы стараются уделять внимание созданию спортивных объектов и популяризации здорового образа жизни. Ранее Собянин пригласил москвичей на большой марафон, который пройдет 22 сентября.

Для профессиональных бегунов и любителей подготовят трассу длиной 42,2 и 10 километров.