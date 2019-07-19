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Московские коллекторы заплатят 100 тысяч рублей штрафа за звонки жителю Чебоксар

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Московские коллекторы заплатят 100 тысяч рублей штрафа за звонки жителю Чебоксар

Чебоксары, 19 июля. С московских коллекторов взыщут 100 тысяч рублей административного штрафа за назойливые звонки жителю Чебоксар, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике.

Житель Чебоксар пожаловался в правоохранительные органы, что ему регулярно звонят коллекторы из-за просроченной задолженности родственницы. Расследование подтвердило эту информация.

Столичная компания уже не раз привлекалась к ответственности. По решению суда коллекторской фирме придется заплатить крупный штраф.

Ранее сообщалось, что в Петербурге закрыли два офиса коллекторов, которые терроризировали должников. Микрофинансовая компания не занималась «выбиванием» денег, а передавала информацию в аффилированные фирмы.

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