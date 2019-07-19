Вагоны поезда расцепились на ходу в метро Москвы

Москва, 19 июля. Вагоны поезда в московском метро расцепились на ходу. Сообщение о ЧП распространил телеграм-канал Baza.

Сообщается, что инцидент произошел в тоннеле, когда состав следовал со стороны «Савеловской» в сторону станции «Петровский парк» Большой кольцевой линии. Пассажиры «оторванной» части вагонов смогли попасть на станцию лишь спустя 20 минут после расцепления.

В ходе спасательной операции оставшиеся вагоны были вывезены из тоннеля. Данных о пострадавших нет, уточняет «Газета.ру». В пресс-службе столичной подземки это сообщение пока никак не прокомментировали.