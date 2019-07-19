«Спартак» заинтересовался полузащитником «Монако»

Москва, 19 июля. Столичный «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Габриэля Бошильи, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Красно-белые видят в Габриэле Бошильи атакующего полузащитника. Футболист может также сыграть на обоих флангах, он нравится главному тренеру столичного клуба Олегу Кононову.

Руководство «Монако» готово расстаться с игроком за приемлемые для «Спартака» средства — порядка 12 млн евро. Самому 23-летнему футболисту столичный клуб готов предложить 5-летний контракт с зарплатой в 2 млн евро.

Отмечается, что Бошилья также интересен французским, испанским и турецким клубам. Бразилец перешел в «Монако» из «Сан-Пауло» за 9 млн евро летом 2015 года. Однако Бошилья не закрепился в составе и регулярно отравлялся в аренду.

Минувший сезон футболист провел в «Нанте», за который сыграл 32 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.