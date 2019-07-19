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Московским школьникам предложили пройти квест ко Дню китов и дельфинов

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Московским школьникам предложили пройти квест ко Дню китов и дельфинов

Москва, 19 июля. Столичных школьников пригласили 24 июля пройти квест «На глубине морей и океанов» в Зеленоградском дворце творчества, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Тематические площадки заработают в Зеленограде ко Всемирному дню китов и дельфинов. Дети от шести до 15 лет изучат самые крупные моря и океаны, споют песни о море, поучаствуют в конкурсе рисунков.

Организаторы квеста расскажут, какие книги почитать о морских обитателях. Праздник в честь китов и дельфинов появился в 1986 году вместе с запретом коммерческой добычи морских млекопитающих.

Ранее сообщалось, что москвичей ждут 20 июля в парке Горького на веселую битву тортов. А в первых числах августа ВДНХ будет отмечает 80-летие, для горожан подготовили масштабную праздничную программу.

 

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