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Участок Филевской линии метро Москвы закроют на выходные

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Участок Филевской линии метро Москвы закроют на выходные

Москва, 19 июля. Шесть станций Филевской линии метро будут закрыты для пассажиров 20 и 21 июля, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Власти Москвы закроют станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Это необходимо для проведения реконструкции наземного участка линии.

Сообщается, что в штатном режиме Филевская ветка заработает уже 22 июля. Для пассажиров будут ходить компенсационные маршруты.

Ранее сообщалось, что с 13 июля были закрыты девять станций Сокольнической линии метро. 19 июля красная ветка заработала в нормальном режиме, все работы по прокладке тоннеля БКЛ выполнили с опережением графика.

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