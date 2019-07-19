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Православный храм со стеклянной стеной построят рядом с рекой Сетунь в Москве

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Православный храм со стеклянной стеной построят рядом с рекой Сетунь в Москве

Москва, 19 июля. Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице в Москве одобрили Московский патриархат и Москомархитектура.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что проект разработали архитекторы Валерий Лизунов, Анжела Моисеева, Саид Джабраилов.

Храм будет построен в стиле минимализма с добавлением футуристичных деталей. Кузнецов подчеркнул, что представители РПЦ настороженно относятся к современной архитектуре. Однако этот проект понравился.

Культовое сооружение представляет собой крестово-купольную систему со стеклянной восточной стеной. Через витраж прихожане смогут видеть реку Сетунь.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО включил памятники древнерусской архитектуры в Пскове в список культурного наследия.

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