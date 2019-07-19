Москвичей пригласили в парк Горького на «битву тортов»

Москва, 19 июля. «Битва тортов» пройдет в столичном парке Горького 20 июля, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Любители сладкого могут посоревноваться в меткости, бросая торты. Мероприятие приурочили к Международному дню торта. Участники состязания могут использовать торты из магазина или домашнюю выпечку.

Всем гостям праздника выдадут защитные комбинезоны, победителей ждут ценные призы. Ранее сообщалось, что первые четыре для августа Москва будет отмечать 80-летие ВДНХ.

На площадке ВДНХ будут проходить концерты, мастер-классы, зазвучит джазовая и электронная музыка.