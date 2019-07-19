Собянин пригласил москвичей на празднование 80-летия ВДНХ

Москва, 19 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан вместе отпраздновать 80-летие ВДНХ. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 4 августа.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, запланированы более 50 мероприятий с участием известных артистов. С 1 августа на ВДНХ будет звучать джаз.

В Москве выступят музыканты оркестров Шера Остона и Олега Лундстрема. Для москвичей сыграют музыканты из Армении, Молдавии, в том числе любимые группы «Ива Нова», Zdob si zdub.

Молодежи понравится электронная музыка, которую можно послушать 3 августа. На сцене ВДНХ споют Manizha, группа «Пицца», Кравец.

Ранее сообщалось, что для москвичей и туристов разработали новый экскурсионный маршрут. Любителям пеших прогулок предложили прогуляться по семи локациям, связанным с Владимиром Маяковским.