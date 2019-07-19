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Семь эстакад и тоннель появятся на МКАД в Москве

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Семь эстакад и тоннель появятся на МКАД в Москве

Москва, 19 июля. Семь эстакад и два тоннеля построят на МКАД, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

В настоящее время идет реконструкция трех развязок МКАД. Они находятся на пересечении с улицей Генерала Дорохова, Бесединским шоссе и Волоколамским шоссе.

По словам столичного чиновника, длина строящихся эстакад превысит два километра, а протяженность тоннеля составит 404 метра. Как пишет «Интерфакс», на съездах появятся переходы для пешеходов, уровень шума снизят благодаря специальным экранам.

Ранее сообщалось, что в столице на два дня раньше открылись станции метро Сокольнической линии.  Работы по прокладке нового тоннеля БКЛ прошли с опережением графика.

Власти объявили, что на Некрасовской линии метро построять пять ТПУ, которые улучшат транспортную инфраструктуру.

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