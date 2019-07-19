Птенец розового пеликана появился в Московском зоопарке

Москва, 19 июля. Птенец розового пеликана появился на свет в Московском зоопарке, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Семья розовых пеликанов обитает рядом с Турьей горкой на пруду. Новорожденный пеликан активен утром во время кормления с 10.00.

Уникальный птенец родился летом, хотя в неволе самки выводят потомство поздней осенью. Как рассказала глава зоопарка Светлана Акулова, розовые пеликаны живут в столичном зоосаду с 1988 года.

Сотрудникам Московского зоопарка удалось создать условия для птиц, при которых они дают потомство. Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке вылупился птенец редкого рогатого ворона.

В прошлом году в общей сложности в зоосаде появилось на свет около 30 птенцов редких видов.