Москвичи подали более двух тысяч заявок на высадку семейного дерева

Москва, 19 июля. Жители российской столицы подали более двух тысяч заявок в рамках проекта «Наше дерево», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Проект по высадке именных деревьев стартовал в Москве 15 апреля, прием заявок завершится 31 июля. Москвичам, у которых с 1 января текущего года родился ребенок, предложили высадить в парке семейное дерево.

Для высадки можно выбрать саженцы возрастом до 15 лет: рябину, клен, липу, сосну, дуб, яблоню, грушу. Рабочие высадят деревья этой осенью, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что минувшей осенью рабочие высадили новые деревья и кустарники в парке в пойме реки Битца. В зеленой зоне появилось 210 деревьев.