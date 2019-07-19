Москвичей пригласили на экскурсию по памятным местам Маяковского

Москва, 19 июля. Портал «Узнай Москву» представил новый маршрут «Памятные места Владимира Маяковского», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что новый маршрут посвящен 126-летию со дня рождения поэта. Новая экскурсия по Москве займет около двух часов.

Горожане побывают в разных местах, которые связаны с творчеством Маяковского. Экскурсия стартует от переулка Маяковского, где поэт жил с Лилей и Осипом Брик, пишет издание «Вечерняя Москва».

Разработчики включили в познавательный тур еще шесть локаций. Ранее москвичей пригласили на показы советского кино во дворах. Посмотреть на легенд отечественного кино можно до 7 сентября.