Девять станций красной ветки метро Москвы открыли раньше срока

Москва, 19 июля. Девять станций Сокольнической линии метро Москвы открыли на два дня раньше. Участок красной ветки закрывали из-за строительства БКЛ.

Власти Москвы планировали открыть участок 20 июля, а в обычном режиме для пассажиров — 21 июля. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, проходка тоннеля БКЛ под станцией «Проспект Вернадского» завершилась с опережением графика.

Накануне рабочие провели уборку на закрытых станциях — помыли фасады вестибюлей, заменили плафоны освещения, отремонтировали эскалаторы, пишет РИАМО.

ЦОДД Москвы сообщил, что все ограничения на красной ветке сняты. Сотрудники метро восстанавливают прежнюю схему движения на данном участке, отмечает издание «Вечерняя Москва».