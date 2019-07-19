«Социальная ипотека» обеспечила жильем 800 врачей в Московской области

Москва, 19 июля. Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала о программах по поддержке врачей в регионе.

В интервью телеканалу «360» министр сообщила, что для поддержки врачей и медперсонала в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Социальная ипотека». В рамках первой из них медикам, решившим работать на селе, предоставляются существенные «подъемные».

«Программа распространяется на людей моложе 50 лет: это врачи и фельдшеры, которые решили работать в сельской местности. Врач в такой программе получает единовременную выплату в миллион рублей, а фельдшер — в 500 тысяч рублей», — рассказала Мухтасарова.

Вторая программа поддержки специалистов предлагает им воспользоваться субсидиями на приобретение жилья.

«Социальная ипотека» стартовала в 2016 году, и уже более 800 человек воспользовались программой. Врач обязуется оплачивать только проценты по кредиту, основной долг оплачивает Московская область. При этом врач должен будет проработать в Подмосковье не менее 10 лет», — подчеркнула министр.

Отметим, в Московской области действует еще одна мера поддержки медицинского персонала: это так называемая «губернаторская доплата» до 32 тысяч рублей участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.

Мухтасарова сообщила также, что в регионе практически полностью решена проблема с обеспечением лекарствами льготников.

«Мы понимаем, что люди, которым нужен препарат, идут в поликлинику, получают рецепт, и он должен быть отоварен не позднее, чем в 10-15 дней. Четко регламентированные сроки. Нам удалось за последние три недели сделать так, чтобы количество необеспеченных рецептов равнялось нулю», — сказала министр.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что к октябрю в России будет сформирован план по обеспечению доступности и повышению качества паллиативной помощи.