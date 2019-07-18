Туристы во «Внуково» не могут улететь в Турцию и Тунис более семи часов

Москва, 18 июля. Туристы в московском аэропорту «Внуково» пожаловались на задержки рейсов в Тунис и Турцию. Пассажиры ожидают посадки более семи часов, сообщают собеседники Федерального агентства новостей.

Ожидающие самолета на Анталью туристы отметили, что время посадки на борт откладывают уже в третий раз. Пассажиры томятся в стенах «Внуково» с 13.00 часов.

«Нам дали ваучеры, которые можно было потратить только в одном ресторане быстрого питания», — посетовал собеседник агентства.

Пассажиры были вынуждены часами стоять в очередях. В результате им выдали «булку и лимонад».

В аналогичную неприятную ситуацию попали и туристы, собирающиеся лететь в Тунис. Своего самолета они ожидают с 14.00 часов.

На данный момент, по информации табло в зале ожидания «Внуково», рейс до Антальи отложен до 23.00, а до Энфиды должен был состояться в 20.00 часов. В обоих случаях перевозчиком выступает авиакомпания «Россия».