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Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

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Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

Москва, 18 июля. В столичном регионе на выходных установится теплая погода, столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

Погода в Москве и области в субботу и воскресенье будет облачной, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Циклон уйдет из столицы 22-23 июля.

В ночное время суток тепература воздуха составит 15 градусов тепла. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, пишет РИАМО. Синоптики обещают, что следующая неделя будет солнечной, столбики термометров покажут 21-23 градуса тепла.

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