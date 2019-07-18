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Власти Москвы рассказали, как контролируется строительство по программе реновации

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Власти Москвы рассказали, как контролируется строительство по программе реновации

Москва, 18 июля. Новостройки, возводимые по программе реновации, проходят тщательный контроль со стороны правительства. Об этом рассказал зампредседателя комитета государственного строительного надзора Москвы, статс-секретарь Сергей Музыченко.

По его словам, в Москве контролируют все строящиеся здания, в частности дома по программе реновации. Музыченко указал, что сейчас приоритетом в строительстве новых высоток является влияние эксплуатации домов на здоровье людей.

«Еще пять лет назад мы следили, в первую очередь, за механической безопасностью, устойчивостью здания, за соблюдением технических параметров», — цитирует представителя столичных властей «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, входящий в состав Мосгосстройнадзора, обеспечивает контроль качества за всеми показателями вводимых объектов. Следят специалисты также за противопожарной безопасностью, качеством воды и воздуха.

Власти Москвы рассказали, как контролируется строительство по программе реновации

Всего за период строительства каждый дом проходит около 20 проверок, среди которых, как утверждает Музыченко, осмотр на инженерно-геологические особенности, стесненность застройки и проверка по выполнению предписаний. Стало известно, что благодаря таким проверкам больше не случается нарушений при отделке помещений.

Кроме того, в период возведения новых объектов уделяется внимание и окружающей обстановке. Прежде всего, оценивается уровень шума вокруг стройплощадки, и если он не вписывается в норму, то застройщику дается предписание для снижения шума. Как утверждает Музыченко, в настоящее время предусматриваются дополнительные мероприятия по шумоизоляции, которые снижают уровень дискомфорта жителей города.

Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в программу реновации с начала года дополнительно включили 21 стартовую площадку. На этапе проектирования и строительства, по его словам, находится порядка 2,2 миллиона квадратных метров жилой площади. В этом году планируется переселить 12 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин указал, что массового притока мигрантов из-за реновации в российскую столицу не будет. Программа обновления столичного жилого фонда стартовала в августе 2017 года.

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Источник: Вечерняя Москва
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