Воробьев проинспектировал строительство объезда Сергиева Посада

Москва, 18 июля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр транспорта региона Алексей Гержик побывали на строительстве Западного объезда Сергиева Посада.

Работы по строительству объездной дороги выполнены на 80%. На трассе появится переезд через железную дорогу. Андрею Воробьеву пообещали, что дорогу сдадут к ноябрю 2019 года.

Проект реализуется в рамках программы о развитии дорожно-транспортного комплекса Подмосковья. Финансируется строительство из федерального и регионального бюджетов.

«Большой объект, значимый для области и особенно для жителей Сергиева Посада», — прокомментировал Алексей Гержик, его слова передает «360».

Глава Минтранса Подмосковья добавил, что новая трасса разгрузит дороги Сергиева Посада и улучшит сообщение с другими городами региона.

Ранее сообщалось, что в апреле в Московской области начали строительство 50 образовательных учреждений. Новые школы появятся в густонаселенных районах.