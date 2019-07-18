Столичный врач объяснил, что повышает риск развития рака у женщин

Москва, 18 июля. Московский гинеколог-хирург Игорь Давыдов объяснил, что повышает риск развития рака у женщин. Он отметил, что женщины стали позже рожать.

Профилактический осмотр помогает выявить рак на начальных стадиях. Поэтому женщинам никогда не следует пренебрегать походом к гинекологу.

Игорь Давыдов отметил, что риск рака может быть связан с генетикой. В таком случае женщине нужно раньше завести детей.

«Риск развития рака шейки матки, по статистике, чаще всего возникает у женщин с 28 до 49 лет», — сказал врач, его цитирует «Вечерняя Москва».

Если рак выявлен рано, то лечение сможет сохранить детородную функцию органов. В этом случае пациентка сможет родить. Если рак выявлен позже, то проводится операция, которая лишает женщину возможности родить ребенка, но сохраняет ей жизнь.

По словам врача онколога-маммолога Сергей Портного, за последние 100 лет репродуктивная функция женщин изменилась.

Раньше женщины рожали по 5-6 детей и кормили грудью в течение 4-5 лет. Сейчас женщины рожают ближе к 30 годам и кормят грудью детей около года. Это также сказывается на развитии рака молочной железы.

Ранее сообщалось, что онколог, который страдал от рака желудка, поборол болезнь. Он вернулся к работе и принимает пациентов в Петербурге.