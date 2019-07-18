Москвичей предупредили о ливне с грозой и градом в ближайшие часы

Москва, 18 июля. Жителей российской столице предупредили о ливне с грозой, которая придет в регион в ближайшие часы, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

До вечера 18 июля в столичном регионе будет идти сильный дождь. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Пешеходам порекомендовали держаться подальше от деревьев во время грозы, пишет РИАМО.

Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт из-за сильного ветра и неблагоприятной обстановки на дорогах, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на московских улицах работают более тысячи сотрудников «Мосводостока», которые ликвидируют последствия сильных осадков в Москве.