Красноухая черепаха с детенышами поселилась в подмосковном пруду

Москва, 18 июля. В подмосковном районе Реутов черепаха принесла потомство. По информации пресс-службы администрации округа, черепаха и ее детеныши были обнаружены посетителями парка.

Катавшиеся на катамаране гости парка «Фабричный пруд» нашли двух черепашат и их маму на островке в центре пруда. По словам представителя парка, при виде людей красноухие черепахи сразу скрылись в воде, тем самым не разрешив сделать фотографии. Есть догадки, что черепаху оставил кто-то из посетителей.

«Появление красноухих черепашат на свет в Московской области в естественных природных условиях — достаточно редкое явление. Однако установившаяся в регионе с начала лета аномально жаркая погода могла вызвать этот феномен, тем более, что на берегу пруда находится уединенный участок пляжа, песок на котором вполне мог прогреваться до температурных значений, достаточных для кладки яиц и их созревания», – приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова ученого-биолога Алексея Володихина.

Отметим, подмосковная администрация хочет сделать новоявленных черепах неофициальным символом «Фабричного пруда» в том случае, если они смогут прижиться. Ранее парк ассоциировали с редкими утками-огари, которые появились в пруду около трех лет назад.